Орбан: направление "миротворческих сил" ЕС на Украину приведет к войне с Россией

Венгерский премьер-министр считает, что к рискованным призывам со стороны нескольких лидеров стран Евросоюза необходимо отнестись крайне серьезно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Olivier Hoslet, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 20 декабря. /ТАСС/. Идея направления на Украину "миротворческих сил" Запада, а также предложения о конфискации российских активов и возмещении ущерба Украине ставят Европу на грань войны с Россией. С таким предупреждением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопросы активистов правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" на встрече в Сегеде.

"Немцы подумывают об отправке миротворческих сил на Украину. А что будет, если они попадут под огонь российских войск и начнут стрелять в ответ? Это называется войной", - заявил глава правительства.

Он считает, что к рискованным призывам со стороны ряда лидеров стран ЕС необходимо отнестись крайне серьезно. "Мы находимся на грани войны", - сказал Орбан, выступление которого транслировал телеканал М1.

Премьер отметил, что столь же опасными выглядят предложение Еврокомиссии об экспроприации замороженных российских активов, а также идея выплаты Россией репараций за ущерб, нанесенный Украине в ходе продолжающегося конфликта. Поскольку на саммите ЕС в Брюсселе 18-19 декабря решение по активам принято не было, "непосредственная угроза войны была предотвращена". "Забрав замороженные российские активы, Европа объявила бы войну России, но нам удалось вовремя это предотвратить", - напомнил Орбан.

Коснувшись вопроса о репарациях, он заявил, что "деньги играют важную роль после окончания войны". "Вы можете сказать другой стороне, что она проиграла войну, а проигравший обязан выплатить репарации. Именно так было после Первой и Второй мировых войн. Но вы не можете сделать так во время войны, потому что это означает, что вы сами участвуете в войне, и тогда это будет только вопрос времени, когда ваши солдаты тоже начнут воевать", - заключил глава венгерского правительства.