NBC: Нетаньяху намерен обсудить на встрече с Трампом возможность вновь атаковать Иран

Израильский премьер намерен сообщить американскому лидеру о своей обеспокоенности в связи с ракетной программой Тегерана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © AP Photo/ Maya Alleruzzo, Pool

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможность нанести новые удары по территории Ирана. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их сведениям, израильский премьер намерен сообщить американскому лидеру о своей обеспокоенности в связи с ракетной программой Тегерана и заявить, что ее развитие "может потребовать быстрых [ответных] действий". Согласно сведениям NBC News, Нетаньяху представит Трампу варианты возможного участия США в новых военных операциях или способы оказания Вашингтоном помощи их проведению. Встреча Нетаньяху и президента США ожидается 29 декабря в штате Флорида, отмечает телеканал.

Трамп ранее допустил, что Соединенные Штаты могут вновь нанести удар по Ирану в случае, если руководство страны не пойдет на сделку с Вашингтоном и продолжит реализацию ракетной программы. По словам Трампа, Иран также "может попробовать" продолжить развитие своей ядерной программы. США будут готовы уничтожить ее, утверждал американский лидер.

В ноябре министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что руководство Ирана намерено продолжать обогащение урана в мирных целях и исключает возможность обсуждения будущего своей ракетной программы. Он отметил, что "ни один здравомыслящий человек не согласится отказаться от ее военного компонента".

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого американский президент Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.