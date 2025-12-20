Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС второй этап мирного плана по Газе

Источник телеканала TRT отметил, что "ХАМАС заявил о соблюдении со своей стороны условий прекращения огня и предоставил информацию о нарушениях, совершенных израильской стороной"

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 20 декабря. /ТАСС/. Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын провел в субботу Стамбуле встречу с представителями радикального палестинского движения ХАМАС. Как сообщает телеканал TRT со ссылкой на источники в сфере безопасности, основной темой контактов была реализация второго этапа плана мирного урегулирования в секторе Газа.

Со стороны ХАМАС переговорную делегацию возглавил член политбюро движения Халил аль-Хейя. Источник отметил, что "ХАМАС заявил о соблюдении со своей стороны условий прекращения огня и предоставил информацию о нарушениях, совершенных израильской стороной". "Были подчеркнуты интенсивные усилия Турции, как страны-гаранта, по обеспечению соблюдения режима прекращения огня в Газе. Кроме того, были оценены шаги, которые необходимо предпринять для предотвращения дальнейших нарушений со стороны Израиля. Состоялись консультации по созданию необходимых условий для перехода ко второму этапу плана мирного урегулирования в Газе и по вопросам решения существующих проблем", - сообщил источник.

Турецкая сторона предоставила информацию о работе республики в сфере доставки гуманитарной помощи в Газу. Также обсуждались "текущие усилия стран региона и международных организаций по обеспечению доставки дополнительной помощи".

Вопросы реализации мирного плана по Газе обсуждались также в США. Как сообщил официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели, "представители Турции, США, Катара и Египта встретились в Майами 19 декабря 2025 года, Турцию на встрече представлял глава МИД Хакан Фидан". "В ходе встречи были рассмотрены вопросы, касающиеся реализации первого этапа мирного плана по Газе, а также состоялся обмен мнениями относительно перехода ко второму этапу. Было отмечено, что, несмотря на нарушения, достигнутое на первом этапе перемирие продолжает соблюдаться, освобождение заложников завершено, а столкновения в значительной степени прекратились", - заявил он. Касательно второго этапа урегулирования Кечели отметил, что рассматривались меры, необходимые для передачи управления Газой ее населению, а также "шаги, которые необходимо предпринять в отношении формирования Совета мира и Международных стабилизационных сил".