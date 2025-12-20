Лула да Силва: агрессия США против Венесуэлы приведет к гуманитарной катастрофе

Весь мир может столкнуться с серьезными последствиями действий Вашингтона, заявил президент Бразилии

Редакция сайта ТАСС

РИО-ЖЕ-ЖАНЕЙРО, 20 декабря. /ТАСС/. Возможное вторжение США в Венесуэлу грозит гуманитарной катастрофой Западному полушарию, а весь мир может столкнуться с серьезными последствиями действий Вашингтона. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Вооруженное вмешательство в Венесуэлу стало бы гуманитарной катастрофой для всего полушария и опасным прецедентом для всего мира", - отметил бразильский лидер в ходе открытия 67-м саммита стран Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR).

По словам президента Бразилии, все страны региона должны объединиться, чтобы сохранить его как зону мира и стабильности. "Построение процветающей и мирной Южной Америки - единственная доктрина, которая соответствует нашим интересам, - указал Лула да Силва. - Спустя более чем четыре десятилетия после Фолклендской войны южноамериканский континент вновь ощущает на себе влияние военного присутствия внерегиональной державы".

Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, а также более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.