Танзания заинтересована в сотрудничестве с РФ в информационных технологиях

Взаимодействие сторон оказывает очень позитивное влияние на их экономики, заявил глава МИД Танзании Махмуд Комбо

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Танзания удовлетворена темпами развития торгово-экономического сотрудничества с Россией и заинтересована в развитии взаимодействия в области информационно-коммуникационных технологий. Об этом заявил глава МИД Танзании Махмуд Комбо, выступая на пленарном заседании министерской конференции форума Россия - Африка.

"Объемы торговли растут в сельском хозяйстве, туризме, обрабатывающей промышленности, горнодобывающей промышленности и нефтедобыче, а также в сфере услуг, что оказывает очень позитивное влияние на наши экономики", - отметил он.

"Танзания приветствует стремление к расширению сотрудничества в областях образования, здравоохранения, культуры и спорта, учитывая их роль в будущем и благополучии любой нации, - добавил министр. - Мы также настоятельно призываем к расширению партнерства в области информационно-коммуникационных технологий с целью наращивания потенциала наших стран, что позволит решать проблемы безопасности, с которыми наша страна недавно столкнулась, и будет способствовать ответственному использованию искусственного интеллекта".