Премьер Португалии допустил отправку сил республики на Украину

Луиш Монтенегру сделал соответствующее заявление во время визита в Киев

Редакция сайта ТАСС

© Mircea Moira/ Shutterstock/ FOTODOM

МАДРИД, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру допустил размещение миротворческих сил республики на Украине после урегулирования конфликта.

Глава португальского правительства сделал соответствующее заявление во время визита в Киев. "Ничто не будет мешать тому, чтобы португальский военный состав делал на Украине то, что уже делает в соседних странах, в Словакии, Румынии, Латвии, Литве и других [странах], где наши национальные силы, дислоцированные в рамках Евросоюза и НАТО, участвуют в миротворческих миссиях и миссиях по сдерживанию и обеспечению безопасности", - приводит слова премьера газета Diário de Notícias.

"Наше участие не предполагает никакого наземного вмешательства", - отметил Монтенегру.