Reuters: США проводят операцию по задержанию судна у берегов Венесуэлы

Агентство уточнило, что руководит операцией американская Береговая охрана

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты проводят у побережья Венесуэлы в международных водах операцию по перехвату и задержанию находящегося под санкциями Вашингтона судна. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на троих неназванных американских чиновников.

Собеседники агентства не уточнили, где проводится операция, но добавили, что руководит ею Береговая охрана США.

Президент США Дональд Трамп 10 декабря подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы и отметил, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе. Министерство юстиции США, выполняющее в стране функции генеральной прокуратуры, утверждало, что задержанный танкер в нарушение американского санкционного режима перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана.

В МИД Венесуэлы заявили, что рассматривают вооруженный захват американской стороной нефтяного танкера в Карибском море как «вопиющий грабеж и акт международного пиратства».

В Пентагоне в ответ на просьбу ТАСС подтвердить информацию Reuters рекомендовали обращаться за комментариями в Белый дом. В Белом доме и Госдепартаменте на запрос ТАСС пока не ответили.