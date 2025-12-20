Орбан: Венгрия не заинтересована в распаде Украины

Будапешт хочет, чтобы в республике была стабильная ситуация, заявил премьер-министр страны

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Szilard Koszticsak/ MTI via AP

БУДАПЕШТ, 20 декабря. /ТАСС/. Венгрия не заинтересована в распаде Украины в результате конфликта с Россией и хотела бы, чтобы в соседней стране была стабильная ситуация. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопросы активистов правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" на встрече в Сегеде.

Он отметил, что распад Украины стал бы большой проблемой для Венгрии. "Мы должны многое сделать, чтобы этого не произошло. Сельский житель хорошо понимает, что на стоимость его участка влияет еще и состояние соседа, который живет рядом с ним", - сказал глава правительства.

"Венгрии нужна стабильная Украина", - подчеркнул Орбан, выступление которого транслировал телеканал М1.

Правительство Венгрии с самого начала конфликта на Украине последовательно выступает за его скорейшее урегулирование исключительно мирным путем. Орбан не раз отмечал, что военные действия в соседней стране и западные санкции против России нанесли венгерской экономике ущерб в размере от 20 до 30 млрд евро.