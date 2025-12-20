Участники форума Россия - Африка согласовали план действий до 2029 года

Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты отметил, что стороны достигли консенсуса по некоторым вопросам, включая противодействие терроризму и поддержку стабильности внутри африканских государств

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Министры, участвовавшие в конференции форума Россия - Африка в Каире, согласовали план совместных действий на период с 2026 по 2029 год. Об этом объявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.

"В ходе встреч, состоявшихся на полях конференции, мы согласовали новый план действий на период с 2026 по 2029 год и подвели итоги предыдущего этапа. Мы также достигли консенсуса по ряду вопросов, включая противодействие терроризму и поддержку стабильности внутри африканских государств", - указал египетский министр в ходе совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Каире.

Абдель Аты добавил, что РФ и страны Африки по итогам конференции договорились также о "развитии отношений и проведении политических консультаций на основе норм международного права и принципа невмешательства во внутренние дела государств".