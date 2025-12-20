Welt: Запад ведет "невидимую войну" против России в киберпространстве

По данным газеты, западные правительства давно тайно направляют компьютерные вирусы в РФ или Иран

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Западные страны уже давно перешли в киберпространстве от обороны к нападению и осуществляют свои атаки, в частности, тайно заражая компьютерные системы в России и Иране. Об этом пишет газета Die Welt.

По ее информации, основным центром в Европе, где осуществляется анализ данных, проводятся учения по защите от кибернападений и прорабатываются ответные меры, является Эстония. "Западные правительства уже давно больше делают ставку не только на оборону, но и нападают, к примеру, тайно направляя компьютерные вирусы в Россию или Иран", - отмечается в статье под названием "Невидимая война: как Европа тайно нападает на Россию".

Die Welt обращает внимание на то, что в Таллине, "в десяти минутах езды на автомобиле" от резиденции премьер-министра, находится исследовательский центр CCDCOE (Центр НАТО по совместной киберзащите). "Территория окружена колючей проволокой, на зданиях висят камеры, так что сразу видно, что тут работают военные", - отмечается в статье. В нем, по данным газеты, около 70 сотрудников, в том числе из Бундесвера, занимаются выявлением и анализом кибератак, консультируют страны НАТО, разрабатывают ответные меры.