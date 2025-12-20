Глава МИД Замбии выразил благодарность РФ за помощь на протяжении десятилетий

По словам Муламбо Хаимбы, Африка находится на критическом этапе развития

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Замбия благодарна за поддержку, которую Россия оказывает ей на протяжении многих десятилетий. Об этом заявил министр иностранных дел Замбии Муламбо Хаимбе, выступая на пленарном заседании министерской конференции форума Россия - Африка.

"Замбия выражает России благодарность за огромную помощь, оказываемую ей на протяжении многих десятилетий, - указал он. - Замбию и Россию связывают отношения искренней дружбы, основанной на взаимном доверии, уважении и солидарности. Они непрерывно укрепляются со времени установления дипломатических отношений между двумя странами в 1964 году".

По словам министра, Африка в настоящее время находится на критическом этапе развития. Несмотря на обилие природных ресурсов, континент сталкивается с многочисленными вызовами - нехваткой продовольствия, глобальными изменениями климата, проблемами в сфере безопасности, здравоохранения, нехваткой инфраструктуры.

Замбия, отметил министр, выступает за то, чтобы нынешний форум создал эффективный механизм реализации своих решений.