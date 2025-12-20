Глава МИД ПНЕ Ливии подчеркнул важность поддержки РФ укрепления роли Африки в мире

Тахер аль-Баур отметил, что эффективное сотрудничество РФ со странами Африки может помочь "преодолеть вызовы, которые стоят перед всем миром, включая продовольственный кризис и проблему климатических изменений"

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Страны Африки стремятся к тому, чтобы укрепить свою роль в международном сообществе, поддержка России в этом вопросе очень важна. Такое заявление сделал глава МИД в Правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии Тахер аль-Баур, выступая на заседании министерской конференции форума Россия - Африка, которая проходит в столице Египта.

"Сегодня страны Африки стремятся быть частью международного сообщества, стремятся играть более эффективную роль в рамках Совета Безопасности ООН", - сказал аль-Баур. "Мы хотели бы, чтобы Россия поддержала нашу инициативу, чтобы она была основой любых будущих переговоров", - подчеркнул министр, напомнив про вопрос о предоставлении постоянных мест в Совбезе африканским государствам, который был поднят в 2024 году.

Аль-Баур отметил, что эффективное сотрудничество РФ со странами Африки может помочь "преодолеть вызовы, которые стоят перед всем миром, включая продовольственный кризис и проблему климатических изменений".

Вторая министерская конференция форума Россия - Африка проходит в Каире 19-20 декабря. В ней принимают участие министры иностранных дел, внешней торговли и иные чиновники более чем из 50 африканских государств. Российскую делегацию возглавляет руководитель МИД Сергей Лавров.