Тунис предлагает с помощью РФ наладить сотрудничество между странами Африки и ЕАЭС

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Тунис предлагает установить новое сотрудничество между странами Африки и другими региональными объединениями, в которых РФ играет ключевую роль, в частности Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил глава МИД Мухаммед Али Наффати на министерской конференции форума Россия - Африка, который проходит в Каир.

"Предлагаем установить новое сотрудничество между Группой африканских стран и другими региональными объединениями, в которых Россия играет ключевую роль, такими как ЕАЭС", - сказал он. Тунисский министр также призвал российскую сторону к "дальнейшему развитию торговых отношений с африканскими государствами и увеличению инвестиций в Африку в областях сельского хозяйства, промышленности и возобновляемой энергетики".