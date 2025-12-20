Уиткофф сообщил о прогрессе в реализации первого этапа плана по сектору Газа

Представители США, Египта, Катара и Турции провели 19 декабря переговоры в Майами

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф © Александр Казаков/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Представители США, Египта, Катара и Турции сообщили о прогрессе в реализации первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Совместное заявление разместил в X спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

Как следует из документа, представители США, Египта, Катара и Турции провели в пятницу переговоры в Майами (штат Флорида) с целью оценки реализации первого этапа соглашения по перемирию в Газе и подготовки к переходу ко второму этапу. "Первый этап привел к прогрессу, включая расширение оказания гуманитарной помощи, возвращение тел заложников, частичный вывод сил и снижение активности боевых действий", - говорится в заявлении. Из него следует, что стороны "во время обсуждения второго этапа подчеркнули необходимость создания в Газе руководящего органа", который действовал бы под эгидой "объединенного управления".

В заявлении отмечается, что стороны обсудили также меры по налаживанию в регионе торговых связей, развития инфраструктуры, сотрудничества в сфере энергетики и выразили "поддержку созданию в ближайшем будущем Совета мира в качестве переходного руководящего органа". "Консультации с целью перехода ко второму этапу продолжатся в ближайшие недели", - подчеркнули представители сторон.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. 13 октября ХАМАС освободил 20 живых израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленных. По состоянию на 20 декабря в анклаве остается тело одного израильского военного, погибшего 7 октября 2023 года.

Как ранее сообщал портал Axios, Трамп планирует объявить о начале реализации второго этапа урегулирования в Газе до 25 декабря. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая так называемый Совет мира.