Зеленский заявил, что некоторые партнеры "придерживают" ракеты для ПВО

Владимир Зеленский пояснил, что Украина испытывает большие сложности с получением ракет для системы Patriot

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Некоторые страны-партнеры начали "придерживать" поставки Украине ракет для систем противовоздушной обороны, поэтому Киев пока не может получить их в нужном ему объеме. Об этом заявил Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

"Честно скажу, в некоторые моменты партнеры начали немного придерживать ракеты ПВО, и те полные объемы, которые нам нужны, мы пока не можем получить", - сказал Зеленский, аудиозапись ответов которого опубликовало в Telegram-канале украинское издание "Новости. Live".

Зеленский пояснил, что Украина испытывает большие сложности с получением ракет для американской системы ПВО Patriot PAC-3, которые США производят в количестве 55-60 единиц в год.

Он не уточнил, какие именно страны задерживают поставки, однако упомянул, что некоторые страны Европы делают это, чтобы сохранить запас ракет ПВО для обеспечения собственной безопасности.

Зеленский добавил, что постоянно просит у западных стран лицензии для производства на Украине систем ПВО и боеприпасов к ним, однако страны-партнеры такие лицензии Киеву не предоставляют.