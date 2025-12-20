Каллас по решению эстонского суда публично опровергла свои высказывания

На этой неделе Госсуд Эстонии не принял к производству дело главы дипслужбы ЕС, в связи с чем вступило в силу решение Таллиннского окружного суда, согласно которому бывший премьер-министр должна была опровергнуть свои сообщения

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © John Thys/ Pool via AP

ВИЛЬНЮС, 20 декабря. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Эстонии, глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по решению эстонского суда в пятницу публично опровергла свои сообщения в социальных сетях, которые могли содержать ложные утверждения в отношении депутата Рийгикогу (парламента), члена Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Варро Вооглайда.

"Я, Кая Каллас, в публикации от 17.02.2022 распространила недостоверные утверждения о том, будто на митинге, организованном Варро Вооглайдом и SAPTK (Фонд в защиту семьи и традиций - прим. ТАСС) на Тоомпеа (топоним - прим. ТАСС), нападали на эстонскую полицию, а также о том, будто Варро Вооглайд и EKRE организовали митинг 23.10.2021 на площади Вабадузе. Указанные утверждения не соответствуют действительности", - написала Каллас в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По информации национального гостелерадио ERR, возглавлявшая тогда правительство Каллас 17 февраля 2022 года опубликовала в соцсетях пост, в котором заявила, что "борец за традиции" нападает на независимость Эстонии. Вооглайд в ответ на критику подал в суд для защиты своих прав.

Отмечается, что на этой неделе Госсуд Эстонии не принял к производству дело Каллас и Вооглайда, в связи с чем вступило в силу решение Таллиннского окружного суда, согласно которому бывший премьер-министр должна была опровергнуть свои сообщения. При этом значительная часть судебных расходов была возложена на Вооглайда.