Зеленский признал, что Киев не сможет финансировать армию в 800 тыс. человек

Владимир Зеленский рассматривает частичное финансирование украинской армии за счет партнеров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Украина не сможет самостоятельно финансировать вооруженные силы численностью 800 тыс. человек после прекращения конфликта, поэтому требует от западных партнеров оплатить содержание такой армии. Об этом заявил Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

"Предложение наших военных - армия из 800 тыс. [человек]", - сказал Зеленский, аудиозапись ответов которого опубликовало в своем Telegram-канале украинское издание "Новости. Live". "Способна ли Украина в случае прекращения огня финансировать такую армию? Нет, не способна, не хватит финансового ресурса", - добавил он.

"Поэтому я провожу диалог с лидерами, потому что рассматриваю частичное финансирование нашей армии за счет партнеров", - заявил Зеленский. Он высказал мнение, что западное финансирование украинской армии потребуется на "какие-то годы, какой-то срок", а после этого Киев, по его словам, сможет сам финансировать свою армию.

Первоначальный вариант предложенного США мирного плана предполагал сокращение численности ВСУ до 600 тыс. военнослужащих, однако Киев и европейские лидеры настаивают на численности в 800 тыс.