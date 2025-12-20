Глава МИД Египта сообщил, что встреча по Газе в Майами прошла хорошо

Посредники обсудили будущее анклава и второй этап сделки, рассказал Бадр Абдель Аты

Редакция сайта ТАСС

Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты © Евгений Биятов/ POOL/ ТАСС

КАИР, 20 декабря. /Корр. ТАСС Анастасия Оляндэр/. Встреча посредников на непрямых переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС в Майами (американский штат Флорида) прошла хорошо, есть надежда на скорое начало второго этапа реализации соглашения о перемирии в секторе Газа. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.

"Переговоры в Майами прошли хорошо, обстановка на них также была благоприятной. Надеемся, что в скором времени мы перейдем к реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа", - рассказал он в кулуарах министерской конференции форума Россия - Африка в Каире.