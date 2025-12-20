Фидан обсудил в США состояние дискуссии вокруг украинского урегулирования

Глава МИД Турции сообщил, что во время встреч с американскими, европейскими и украинскими представителями донес позицию республики по этому вопросу

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 20 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в рамках своей поездки в Майами обсудил с американскими, европейскими и украинскими представителями текущее состояние дискуссии вокруг урегулирования на Украине.

"В эти выходные к встрече по Газе добавились переговоры по Украине. Мы обсудили с американцами, европейцами и украинцами последние события в контексте мирных переговоров и узнали их точку зрения. Как вы знаете, недавно наш президент [Тайип Эрдоган] находился в Туркмении, где он провел длительную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Так мы смогли узнать из первых рук взгляды российской стороны на обсуждаемые вопросы. Вчера мы также узнали о позициях американцев, европейцев и украинцев в рамках того, что они обсуждали между собой", - сообщил министр турецким СМИ в США.

Фидан указал, что в рамках этих встреч турецкая сторона "донесла свою точку зрения" до партнеров. "Это была одна из тем, которую мы обсуждали до поздней ночи. Мы также провели отдельные беседы с участниками. Наша работа по этой теме будет продолжаться", - сказал он.