В Белоруссии назвали причину милитаризации стран Евросоюза

Увеличение бюджета на оборону и другие мероприятия военного характера говорят о желании государств ЕС доминировать в Восточной Европе, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко

МИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Увеличение бюджета на оборону и другие мероприятия военного характера говорят о желании стран Евросоюза доминировать в Восточной Европе. Об этом сообщил телеканалу СТВ начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко.

В сюжете отмечается, что Литва тратит миллиарды евро на новые вооружения, а Германия раздувает армейский штат. "У них есть какие-то свои политические амбиции. И они стремятся создать условия для того, чтобы доминировать в регионе. Пока у них это не получается", - прокомментировал Муравейко милитаризацию европейских государств.

Ранее он заявил, что западные соседи Белоруссии фактически готовятся к войне.