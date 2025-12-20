В Белоруссии назвали причину милитаризации стран Евросоюза
21:21
МИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Увеличение бюджета на оборону и другие мероприятия военного характера говорят о желании стран Евросоюза доминировать в Восточной Европе. Об этом сообщил телеканалу СТВ начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко.
В сюжете отмечается, что Литва тратит миллиарды евро на новые вооружения, а Германия раздувает армейский штат. "У них есть какие-то свои политические амбиции. И они стремятся создать условия для того, чтобы доминировать в регионе. Пока у них это не получается", - прокомментировал Муравейко милитаризацию европейских государств.
Ранее он заявил, что западные соседи Белоруссии фактически готовятся к войне.