Габбард заявила, что нельзя допустить военный конфликт между США и РФ

Представители так называемого глубинного государства делают все возможное, чтобы помешать урегулированию, сообщила директор Национальной разведки Соединенных Штатов

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Представители так называемого глубинного государства (deep state, "дипстейт") делают все возможное, чтобы помешать урегулированию на Украине и в конечном итоге вовлечь США в военный конфликт с Россией. Об этом заявила 20 декабря директор Национальной разведки США Тулси Габбард, выступая на конференции консервативной общественной организации Turning Point USA в штате Аризона.

"Президент [США Дональд] Трамп неустанно работает над заключением мирной сделки, которая положит конец войне России и Украины <...>, его команда прямо сейчас ведет переговоры. Но на протяжении месяцев я вижу, что каждый раз, когда они достигают прогресса и становятся все ближе к надежде заключить мир, поджигатели войны в "дипстейте" пытаются сделать все возможное, чтобы остановить их <...>, чтобы втянуть военных США в прямой конфликт с Россией, чего в конечном итоге хотят ЕС и НАТО. Мы не можем допустить этого", - сказала она. Трансляцию мероприятия ведет консервативная медиакомпания RSBN.

Директор американской Нацразведки отметила, что противники урегулирования конфликта предсказуемо обращаются к своим излюбленным тактикам. "Дипстейт" в рядах разведывательного сообщества превращает разведданные в свое оружие, чтобы помешать прогрессу. Они сливают информацию своим друзьям в мейнстримных пропагандистских СМИ, пытаясь распространять ложный нарратив. Они разжигают страх и истерию, чтобы таким образом оправдать продолжение войны и свои попытки подорвать мирные усилия президента Трампа", - заключила Габбард.