Yomiuri: Япония направит $19 млрд на разработку национальной модели ИИ

Планируется строительство новейших дата-центров, сообщает издание

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии совместно с частным сектором намеревается потратить порядка 3 трлн иен (около $19 млрд по текущему курсу) на создание национальной модели искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила газета Yomiuri.

Отмечается, что в совместной разработке примут участие более 10 местных компаний, включая таких гигантов, как корпорация SoftBank. По сведениям издания, правительство страны намерено взять на себя примерно треть расходов, а остальные средства предстоит инвестировать частным фирмам.

Ожидается, что разработка собственного ИИ в Японии начнется уже в 2026 году. Она будет предусматривать, в частности, строительство новейших дата-центров. В перспективе эту модель ИИ также предполагается использовать в робототехнике местного производства.