Посол Малайзии: участие республики в БРИКС важно для продвижения связей с РФ

Чеонг Лун Лай отметил, что страна видит ценность стать членом объединения

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Взаимодействие и участие Малайзии в БРИКС важно для развития связей с Россией. Об этом заявил ТАСС посол азиатской страны в РФ Чеонг Лун Лай.

"С того момента, как Малайзия является партнером, нас приглашают принимать участие во многих дискуссиях, встречах и других мероприятиях, которые организуются под эгидой БРИКС. Конечно, мы видим, что все эти возможности были взаимовыгодны, - сказал он. - Также важно, что учитываются интересы глобального Юга, его проблемы. И это хорошая возможность для членов и стран-партнеров сесть, поговорить и найти возможные решения проблем, с которыми мы сегодня сталкиваемся в текущей геополитической ситуации. В то же время я думаю, что движение БРИКС продолжит быть для нас интересным, оно имеет большую ценность в улучшении двусторонних отношений между Малайзией и Россией".

По словам дипломата, Малайзия видит ценность стать членом БРИКС. "В контексте БРИКС, я думаю, Россия играет важную роль с того момента, как мы стали страной-партнером. Мы были приняты как страна-партнер в тот момент, когда Россия была председателем в БРИКС в прошлом году", - отметил посол.