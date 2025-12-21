Посол Малайзии анонсировал мероприятия в РФ в рамках Visit Malaysia 2026

Чеонг Лун Лай отметил, что страна примет участие в международной туристической выставке MITT и фестивале "Путешествуй!"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Малайзия намерена провести ряд мероприятий на территории РФ в рамках национального проекта Visit Malaysia 2026. Об этом сообщил ТАСС ее посол в Москве Чеонг Лун Лай.

"Безусловно, в рамках национальной кампании Visit Malaysia 2026 мы проведем больше мероприятий. Во-первых, я думаю, Малайзия обязательно примет участие в международной туристической выставке MITT. Мы планируем более активное участие, чем в предыдущие годы. Также планируем принять участие и в фестивале "Путешествуй!", с которыми уже работали в прошлом году", - сказал он.

Лун Лай отметил, что хотел бы обратить внимание российских путешественников на специальные туристические программы, реализуемые на территории Малайзии. В частности, посол рассказал, что его страна продвигает флагманскую программу медицинского туризма. "И чаще всего мы видим, что путешественники пользуются возможностью посетить Малайзию для реабилитации, восстановления после серьезных операций и всего прочего", - указал он.

По словам дипломата, Малайзия также предлагает различные виды образовательного туризма. Например, у молодых путешественников пользуются популярностью курсы дайвинга с получением лицензии. "Они путешествуют в Малайзию и записываются в летние языковые лагеря, где сочетаются походы с гидами, кемпинг, обучение выживанию и посещение гостевых домов. Там вы живете с местными жителями. Мы называем такой туризм образовательным: вы приобретаете опыт в плане новых знаний, новых навыков", - добавил он.

Visit Malaysia 2026 (VM2026) - масштабный национальный проект Малайзии. Его главные цели - увеличить доходы в сфере туризма, повысить конкурентоспособность страны на мировом рынке и сделать туризм одним из основных секторов, формирующих ВВП.