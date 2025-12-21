Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС и неформальной встрече лидеров стран СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21-22 декабря посетит Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств СНГ. Запланирована встреча белорусского лидера с президентом России Владимиром Путиным, сообщило агентство БелТА.

Как передает БелТА, на неформальной встрече главы государств - участников СНГ оценят перспективы интеграционного взаимодействия, а также подведут итоги уходящего года.

По данным агентства, заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в узком и расширенном составах. В повестку дня включено два десятка вопросов. Главы государств Евразийского экономического союза обсудят формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, основные направления международной деятельности на будущий год, подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС и ряд других вопросов.