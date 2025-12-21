The Spectator: Европе пора перестать затягивать конфликт на Украине

Европейским странам также следует наладить связи с Россией и президентом Владимиром Путиным, отмечает журнал

© Viacheslav Madiievskyi via Reuters Connect

ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. Европейским странам следует прекратить создавать препятствия для украинского урегулирования и возобновить диалог с Россией и ее президентом Владимиром Путиным, и заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости налаживания контакта является абсолютно верным. Такое мнение выразил в субботу обозреватель британского журнала The Spectator Марк Галеотти.

Он отметил, что в Европе постепенно растет понимание того, что простой отказ от контактов с Путиным под предлогом несогласия с его действиями не работает, а единственным путем донесения позиции европейцев до Москвы в таких условиях становится ее передача через представителей администрации США. Журналист сослался, помимо Макрона, на действующего и бывшего президентов Финляндии Александера Стубба и Саули Ниинистё, которые также сочли такой подход контрпродуктивным.

При этом, обращает внимание Галеотти, для донесения своей позиции до Москвы европейцам придется выбирать формат диалога вне структур ЕС, так как Россия и остальная Европа дошли до полного отсутствия связи не в последнюю очередь из-за "громких морализаторских заявлений" председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипслужбы ЕС Каи Каллас, которые "сожгли мосты".

Обозреватель подчеркнул, что для возобновления контактов с Москвой следует выносить на обсуждение что-то более конкретное и полезное, чем "политически пустые мантры, которые до сих пор доминировали в европейской риторике".

Путин заявил 19 декабря в ходе прямой линии, что Россия готова к сотрудничеству с США, Великобританией и в целом с Европой, "но на равных, при уважительном отношении друг к другу".