Премьер и министр обороны Бельгии отправились на Украину

С начала конфликта Бельгия поставляла на Украину боеприпасы и стрелковое оружие производства компании FN Herstal, а также прототипы и серийные образцы морских беспилотников

БРЮССЕЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер после саммита ЕС отправился на Украину в сопровождении министра обороны Тео Франкена. Об этом Франкен написал в X, приложив фотографию с Де Вевером на фоне военно-транспортного самолета А400М.

"На А400M вместе на Украину. Наш первый визит за границу (имеется в виду - за пределы ЕС - прим.ТАСС)", - написал Франкен.

"Никакой дачи с Депардье или Асадом в округе", - добавил он, повторив шутку Де Вевера после саммита ЕС, что ему надо "срочно поехать на дачу в Петербург", где у него соседи - французский актер Жерар Депардье и бывший президент Сирии Башар Асад. Так Де Вевер высмеял тех, кто обвинял его в "поддержке России" из-за того, что он сорвал Еврокомиссии и Германии экспроприацию российских активов на саммите ЕС 18-19 декабря.

Европейские политики и СМИ, обвинявшие его в пророссийской позиции, не обратили внимания, что за два дня до саммита ЕС Де Вевер полностью поддержал "вечную блокировку" российских активов в бельгийской юрисдикции, что позволит его стране многие годы собирать налоги с доходов от реинвестирования этих денег. Это даст бюджету Бельгии порядка €1-1,5 млрд в год, что очень важно для провозглашенной Де Вевером и Франкеном программы милитаризации Бельгии в рамках НАТО.

Обычно для поездок на Украину европейские лидеры используют поезд по соображениям безопасности. Что касается бельгийской практики, то за границу члены правительства летают либо бизнес-классом на коммерческих рейсах, либо на специально зафрахтованных министерством обороны бизнес-джетах или пассажирских самолетах, если летит большая делегация.

Ранее Бельгия не сообщала о планах военных поставок Киеву в ближайшее время. С начала конфликта Бельгия поставляла на Украину боеприпасы и стрелковое оружие производства компании FN Herstal, а также прототипы и серийные образцы морских беспилотников.