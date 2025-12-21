Немецкий политик назвал дружбу с РФ единственным козырем ФРГ в мировой политике

Без России немцы "в значительной степени беззащитны в руках американцев", добавил бывший министр образования ФРГ Клаус фон Донаньи

ЖЕНЕВА, 21 декабря. /ТАСС/. Тесные отношения с Россией были единственным козырем на руках Германии в мировой политике, и она от него отказалась. Такое мнение выразил ветеран немецкой политики, бывший министр образования ФРГ (1972-1974) и первый мэр Гамбурга (1981-1988) Клаус фон Донаньи.

"Именно в этом и заключается наша проблема. Мы сознательно отказались от российской карты. Хотя это наша единственная карта в мировой политике, которую можно разыграть", - заявил он в интервью швейцарской газете Die Neue Zürcher Zeitung. По его словам, в свое время замглавы Пентагона Пол Вулфовиц писал, что "любые тесные отношения между Германией и Россией являются евразийским кошмаром для американцев".

По мнению политика, если бы немецкие власти "развивали позитивное партнерство с Россией", то у них "была бы очень сильная позиция в мире". Без России немцы "в значительной степени беззащитны в руках американцев", добавил он.