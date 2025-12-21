Немецкий политик считает, что с Киевом невозможно заключить прочный мир

Украина находится "в ситуации, схожей с той, в которой оказалась Германия после 1918 года", указал бывший министр образования ФРГ Клаус фон Донаньи

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 21 декабря. /ТАСС/. Прочный мир невозможно заключить с нынешними властями в Киеве. Такое мнение выразил ветеран немецкой политики, бывший министр образования ФРГ (1972-1974) и первый мэр Гамбурга (1981-1988) Клаус фон Донаньи.

"Я не верю, что в настоящее время с людьми в Киеве можно заключить прочный мир", - сказал он в интервью швейцарской газете Die Neue Zürcher Zeitung.

По его мнению, Украина находится "в ситуации, схожей с той, в которой оказалась Германия после 1918 года". По словам политика, проблема заключается в том, что украинский национализм "подпитывается страшной жаждой, которая вызывает ужас". "В Германии этот национализм привел к приходу к власти Адольфа Гитлера", - добавил он.

Политик также назвал трагичным тот факт, что "от Украины сегодня приходится требовать готовности к мирному сосуществованию с Россией".