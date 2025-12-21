Глава МИД Италии заявил, что военная помощь Украине останется в повестке дня

Антонио Таяни подчеркнул, что в основном речь идет о помощи населению, которая поможет избежать последствий зимы

РИМ, 21 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что в пакете помощи Украине будут "в основном" предметы гражданского назначения, но это не исключает направления военного оборудования. Об этом он сказал в интервью газете La Stampa.

В основном, подчеркнул министр, речь идет о помощи населению, которая поможет избежать последствий зимы. "Но возможна и отправка оружия", - сказал он. Таяни подтвердил, что соответствующий декрет готовится и будет представлен на заседании Совмина.

На вопрос о том, не вызовет ли отправка оружия недовольство союзной по правящей коалиции партии "Лига", которая призывает "сменить вектор" в свете идущих мирных переговоров, Таяни ответил: "Мы это обсуждаем, и нам не стоит злиться. Если "Лига" хочет, чтобы мы сосредоточились на помощи населению, мы все согласны. Однако слово "в основном" не исключает и отправки военной помощи, что также это может означать поставку военного оборудования".

Ранее уже объявлялось о подготовке 12-го пакета помощи Украине, его содержание засекречено. Голосование в парламенте о продолжении оказания военной помощи Киеву в 2026 году должно состояться в начале следующего года, и, как утверждают местные СМИ, было отложено именно из-за позиции "Лиги".