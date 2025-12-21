The Spectator: в Европе признали, что игнорирование России не работает

Обозреватель издания Марк Галеотти подчеркнул, что для возобновления контактов с Москвой следует выносить на обсуждение что-то более конкретное и полезное, чем "политически пустые мантры"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Обозреватель британского журнала The Spectator Марк Галеотти назвал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости налаживания контакта с президентом России Владимиром Путиным абсолютно верным.

Он отметил, что в Европе постепенно растет понимание того, что простой отказ от контактов с российским лидером под предлогом несогласия с его действиями не работает.

Галеотти подчеркнул, что для возобновления контактов с Москвой следует выносить на обсуждение что-то более конкретное и полезное, чем "политически пустые мантры, которые до сих пор доминировали в европейской риторике".

​​​​​