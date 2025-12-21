Лидеры стран ЕАЭС перед началом саммита непринужденно пообщались "на ногах"

Президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии и премьер-министр Армении побеседовали в кулуарной обстановке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Главы государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе провели беседу "на ногах". Соответствующую фотографию опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".

На фото президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии - Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. На их лицах видны улыбки. "О настроении лидеров. Кулуары до начала заседания", - говорится в подписи к изображению.

Государствами - членами ЕАЭС являются Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.