Макрон сообщил об окончательном решении о строительстве нового авианосца

В постройке судна будет задействовано 800 компаний, отметил президент Франции

ПАРИЖ, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил об окончательном утверждении проекта строительства нового авианосца, который должен прийти на замену Charles de Gaulle - единственному кораблю такого типа в составе ВМС Франции. Об этом он заявил в ходе обращения к французским военнослужащим на военной базе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

"В эпоху хищников мы должны быть сильными, чтобы нас боялись, и в частности, сильными на море. Вот почему, в соответствии с двумя последними законами о военном планировании и после тщательного и всестороннего анализа, я принял решение оснастить Францию новым авианосцем. Решение о запуске этой масштабной программы было принято на этой неделе", - сказал глава государства.

Макрон уточнил, что в его постройке будет задействовано 800 компаний. Сам президент планирует посетить верфь, где будет заложен новый корабль, в феврале 2026 года. По данным СМИ, речь идет о верфи в Сен-Назере на западе Франции.

Амбициозный проект

Проект авианосца нового поколения (PANG) обсуждается во Франции на протяжении уже нескольких лет. Он должен прийти на замену единственному кораблю такого типа на вооружении ВМС Франции авианосцу Charles de Gaulle. На борту этого корабля, спущенного на воду в 1994 году, могут находиться до 40 истребителей Rafale, а также несколько вертолетов. Длина авианосца составляет 261 м, его водоизмещение - 42,5 тыс. тонн. Экипаж - около 2 тыс. человек.

Новый корабль, по задумке французских властей, должен сменить Charles de Gaulle в 2038 году. Предполагается, что он получит более мощную ядерную силовую установку, а также станет длиннее (около 300 м) и заметно тяжелее предшественника (75 тыс. тонн). В апреле 2024 года Министерство вооруженных сил Франции разместило заказ на атомную установку для будущего корабля, ее стоимость оценивается в €600 млн. Как сообщал интернет-портал Mer et Marine, если два атомных реактора K15 на борту Charles de Gaulle обеспечивают мощность на уровне 150 МВт, то суммарная мощность реакторов нового поколения K22 на борту будущего корабля достигнет 450 МВт.

Согласно закону о бюджете на 2025 год, власти страны планируют выделить в течение нескольких лет €10,2 млрд на строительство нового авианосца. В то же время национальный секретарь Французской компартии Фабьен Руссель, выступающий против данного проекта, в ноябре 2025 года заявлял, что его строительство обойдется в €16 млрд.