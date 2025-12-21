Приоритетные задачи ЕАЭС на 2026 год обсудили на саммите объединения

Участники союза обменялись мнениями по вопросам, связанным с текущей деятельностью Евразийского экономического союза

АСТАНА, 21 декабря. /ТАСС/. Участники ЕАЭС обсудили приоритетные задачи объединения на 2026 год в узком составе на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Заседание было посвящено рассмотрению приоритетных задач и ключевых направлений работы Евразийского экономического союза на 2026 год.

Кроме того, участники обменялись мнениями по ряду практических вопросов, связанных с текущей деятельностью ЕАЭС", - говорится в сообщении. Отмечается, что во встрече в узком формате наряду с президентом Казахстана приняли участие президенты России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Армения Никол Пашинян, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.