WSJ: крушение Starship поставило под угрозу несколько пассажирских самолетов

В документах Федерального управления гражданской авиации США указано, что SpaceX не сразу уведомила о взрыве своего космического корабля

© AP Photo/ Eric Gay

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Крушение прототипа космического корабля Starship американской компании SpaceX в январе подвергло серьезной опасности три пассажирских самолета, пролетавших в небе над Карибским морем. Об этом в сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на документы Федерального управления гражданской авиации (FAA) США.

По ее информации, космический корабль взорвался спустя несколько минут после запуска, однако SpaceX не сразу уведомила об этом FAA. Федеральному управлению гражданской авиацией подобная информация необходима для того, чтобы впоследствии авиадиспетчеры смогли предупредить пилотов о зонах обломков и вывести оттуда воздушные суда.

В результате инцидента в опасности оказались три самолета, на которых находились около 450 человек. В документах FAA говорилось, что взрыв космического корабля в течение 50 минут разбрасывал горящие обломки, которые могли попасть в пролетающий самолет. Катастрофы удалось избежать благодаря работе диспетчеров.

17 января SpaceX сообщила о потере прототипа корабля Starship в ходе седьмого испытательного полета. Позже владелец компании Илон Маск заявил, что причиной его крушения стала утечка топлива.