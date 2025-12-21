Токаев: следующее заседание ЕАЭС состоится 28-29 мая 2026 года в Астане

По словам президента Казахстана, соответствующая договоренность уже есть

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

АСТАНА, 21 декабря. /ТАСС/. Следующее заседание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) состоится 28-29 мая 2026 года в казахстанской столице. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

"Следующее заседание, как уже договорились, [Евразийского] экономического союза, состоится 28-29 мая 2026 года в Астане", - заявил Токаев.