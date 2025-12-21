ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В мире

Лукашенко назвал основные приоритеты стран ЕАЭС на ближайшие пять лет

По словам президента Белоруссии, ими должны стать индустриальный рост, технологическое развитие и укрепление транспортно-логистического потенциала
Редакция сайта ТАСС
16:19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Основными приоритетами стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ближайшие пять лет должны стать индустриальный рост, технологическое развитие и укрепление транспортно-логистического потенциала. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

"В новой пятилетке усилия стран ЕАЭС будут сосредоточены на формировании общего пространства кооперационного взаимодействия и активизации процессов технологического развития. Очевидно, что индустриальный потенциал ЕАЭС использован не в полную силу. Уверен, мы готовы к реализации конкретных кооперационных проектов в ключевых отраслях и технологических сферах. Растет интерес со стороны реального сектора экономики к предложенным в рамках ЕАЭС инструментам финансовой поддержки", - сказал он.

Говоря о сотрудничестве в области сельского хозяйства, лидер республики отметил, что аграрии стран объединения могут не только накормить своих граждан, но и способны занять ощутимое место на мировом рынке продовольствия. "Требуется настойчивость и жесткая технологическая дисциплина", - подчеркнул Лукашенко.

Затронул глава государства и цифровую трансформацию. "Цифровая среда должна вносить ощутимый вклад в конкурентоспособность наших экономик, а не создавать дополнительные барьеры внутри ЕАЭС", - пояснил он.

По словам президента Белоруссии, в настоящее время перед ЕАЭС стоит задача по формированию перечня новых партнеров, желающих немало. "Полагаю, что среди стран Африки и Азии много дружественных нам государств, торговые контакты с которыми способны укрепить экономический потенциал союза. Голос Евразийского экономического союза все увереннее звучит на международных площадках - от Женевы до Нью-Йорка", - указал глава государства.

В гуманитарном измерении он считает важным формирование комфортной среды для граждан. "Сила союза проявляется в простых и понятных людям вещах: отсутствии очередей на границе, возможности беспрепятственного получения образования и признания документов о квалификации, доступности медицинской помощи и мобильной связи в роуминге, способности без неоправданных ограничений использовать традиционные платежные средства. Здесь еще есть над чем работать", - добавил Лукашенко. 

