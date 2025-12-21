Токаев заявил о важности расширения взаимодействия ЕАЭС с глобальным Югом и ШОС

Президент Казахстана также считает необходимым уделить внимание сотрудничеству с арабским миром, Юго-Восточной Азией и Африкой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Казахстан считает важным в обозримой перспективе для стран ЕАЭС предпринимать усилия по расширению взаимодействия со странами ШОС, глобального Юга, арабского мира, Юго-Восточной Азии и Африки. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

"В обозримой перспективе считаем важным расширять взаимодействие союза со странами глобального Юга, арабского мира, Юго-Восточной Азии и Африки. Нужно уделить особое внимание сотрудничеству с такими важными объединениями как Шанхайская организация сотрудничества, АСЕАН и другие", - сказал казахстанский лидер.