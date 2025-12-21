Филиппо поддержал мнение Габбард о "глубинном государстве"

Директор Нацразведки США в своем заявлении напрямую обвинила страны ЕС в подрыве усилий по мирному урегулированию украинского кризиса

ПАРИЖ, 21 декабря. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо согласился со словами директора Национальной разведки США Тулси Габбард о том, что так называемое глубинное государство (deepstate) делает все возможное, чтобы помешать урегулированию на Украине и в конечном итоге вовлечь США в военный конфликт с Россией.

"Она очень убедительно доносит свою мысль, и это потрясающе. <...> Габбард подробно объясняет, как "глубинное государство" систематически вмешивается, чтобы саботировать мир", - написал Филиппо на своей странице в социальной сети X.

Он также отметил, что Габбард в своем заявлении напрямую обвинила страны Европейского Союза в подрыве усилий США по мирному урегулированию украинского кризиса.