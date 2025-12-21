Лукашенко заявил, что в ЕАЭС будут рады видеть Узбекистан членом объединения

Президент Белоруссии отметил, что узбекская сторона могла бы присоединиться к "семье"

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Булкин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Страны - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) были бы рады видеть Узбекистан в качестве полноправного участника объединения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

"Что греха таить - рады будем видеть Узбекистан со временем полноправным членом ЕАЭС. Вы движетесь в этом направлении, многое делаете для этого. Но, согласитесь, было бы неплохо, если бы Узбекистан присоединился к нашей семье. Мы будем вам всегда рады", - сказал он.

Ранее на заседании президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что Ташкент привержен дальнейшему расширению практического взаимодействия с ЕАЭС. Республика имеет статус государства - наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

Странами - членами ЕАЭС являются Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.