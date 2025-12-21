Белый дом не ожидает роста цен на нефть из-за захвата танкеров у Венесуэлы

Это небольшие объемы нефти по сравнению с мировым предложением, отметил глава Национального экономического совета Кевин Хассет

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Вашингтонская администрация не прогнозирует роста цен на энергоносители в США из-за захвата американскими силами нефтяных танкеров у венесуэльского побережья. Об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

"Это небольшие объемы нефти по сравнению с мировым предложением", - отметил он в эфире телеканала CBS, говоря о нефти, которую перевозили упомянутые танкеры. "Так что не думаю, что людям в США следует беспокоиться относительно роста цен из-за захвата этих судов. Их лишь несколько, и они были связаны с черным рынком", - добавил Хассет.

Агентство Bloomberg ранее со ссылкой на источники сообщило, что США проводят операцию по задержанию у берегов Венесуэлы очередного нефтяного танкера. По сведениям агентства, судно Bella 1 следовало к Венесуэле под флагом Панамы. Ранее танкер был внесен в санкционные списки США.

Министерство внутренней безопасности США в субботу заявило, что американские силы задержали у венесуэльского побережья другой нефтяной танкер. По сведениям газеты The New York Times, перехваченный США танкер Centuries шел под флагом Панамы с грузом для нефтяного трейдера из КНР, который поставляет топливо на китайские нефтеперерабатывающие заводы. При этом судно не находится под американскими санкциями. Как в свою очередь сообщил портал Axios, американские военные поднялись на борт танкера с целью продемонстрировать силу и дать понять, что администрация президента США Дональда Трампа считает, что досмотру и возможному захвату могут быть подвергнуты почти все суда, перевозящие венесуэльскую нефть, вне зависимости от того, находятся они под рестрикциями или нет.

Трамп 10 декабря подтвердил задержание еще одного танкера у венесуэльского побережья и отметил, что его страна планирует оставить нефть себе. Министерство юстиции США, выполняющее функции генеральной прокуратуры, утверждало, что судно в нарушение американского санкционного режима перевозило нефть из Венесуэлы и Ирана.

Власти Боливарианской Республики ранее заявляли, что осуждают захват силами США танкеров. Венесуэльская сторона называла эти действия "вопиющим грабежом и актом международного пиратства".