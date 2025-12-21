Пашинян назвал 2025 год особенно значимым для международного сотрудничества ЕАЭС

Премьер Армении приветствовал подписание Соглашения о свободной торговле с Индонезией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Сергей Булкин/ ТАСС

ЕРЕВАН, 21 декабря. /ТАСС/. Нынешний год стал особенно значимым для международного сотрудничества Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

"Текущий год стал особенно значимым для международного сотрудничества ЕАЭС. Расширяется взаимодействие с ключевыми партнерами - Ираном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Монголией, Китаем и Индией, открываются новые рынки, что способствует диверсификации экспорта и импорта, а также укрепляет позиции ЕАЭС в мировой экономике", - сказал глава правительства Армении.

Он отметил, что в этом контексте приветствует подписание Соглашения о свободной торговле с Индонезией.

"Республика Армения также придает особое значение развитию конструктивного диалога с государствами-наблюдателями, проявляющими устойчивый интерес к взаимодействию с ЕАЭС", - сказал Пашинян.

Государствами - членами ЕАЭС являются Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.