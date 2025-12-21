Токаев назвал недопустимым применение мер госконтроля в торговле ЕАЭС

Президент Казахстана отметил, что такие меры не должны использоваться как инструмент продавливания определенных решений внутри союза

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Сергей Булкин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о недопустимости использования во взаимной торговле в ЕАЭС таможенного регулирования, мер госконтроля для продавливания определенных решений внутри объединения.

"Таможенное регулирование, меры государственного контроля, а речь идет о транспортном, санитарном, ветеринарном и фитосанитарном контролях, не должны использоваться как инструмент продавливания определенных решений внутри союза", - предупредил казахстанский лидер на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.