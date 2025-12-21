Мирзиёев: сотрудничество с ЕАЭС приобретает для Узбекистана особое значение

Президент республики назвал государства союза стратегическими и естественным партнерами страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) являются стратегическими и естественными партнерами Узбекистана, углубление сотрудничества с ними приобретает для республики принципиальное значение на фоне изменений в мировой экономике. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

"На фоне растущей фрагментации глобальных рынков, усложнения логистических цепочек и смещения приоритетов в распределении инвестиционных ресурсов для Узбекистана приобретает принципиальное значение углубление прагматичного и взаимовыгодного сотрудничества со странами Евразийского экономического союза, нашими стратегическими и естественными партнерами", - заявил Мирзиёев.

Он также заявил, что Узбекистан привержен дальнейшему расширению практического взаимодействия со странами ЕАЭС.