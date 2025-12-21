Токаев призвал совместно создать в ЕАЭС транспортно-логистический каркас
17:11
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал создать в ЕАЭС объединенными усилиями транспортно-логистический каркас, интегрированный в глобальную цепочку поставок.
"Казахстан предлагает объединить усилия для построения конкурентоспособного транспортно-логистического каркаса ЕАЭС, интегрированного в глобальную цепочку поставок", - сказал Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.