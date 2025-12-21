Мерца освистали по прибытии на церемонию памяти жертв атаки на рынке

По прибытии канцлера Германии были слышны крики "Проваливай" и "Стыдись"

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Прибытие канцлера ФРГ Фридриха Мерца на церемонию памяти жертв атаки на рождественском рынке в Магдебурге сопровождалось свистом и неодобрительными выкриками. Об этом сообщила телерадиокомпания MDR.

Как отмечается в материале, по прибытии канцлера были слышны крики "Проваливай", "Стыдись".

20 декабря 2024 года выходец из Саудовской Аравии намеренно направил автомобиль на посетителей рождественского рынка. Погибли 6 человек, 344 пострадали. Обвиняемый Талеб А. был задержан на месте преступления, в настоящее время идет судебный процесс.

Церемония прошла в субботу вечером. Мерц на ней заверил родных и близких погибших и пострадавших в поддержке со стороны федерального правительства ФРГ. "Мы поддержим вас - сегодня и в будущем", - заявил он. При этом канцлер подчеркнул, что понимает ярость и гнев граждан в свете того, насколько ужасным было преступление.

В Германии ХДС, представителем которого является Мерц, часто обвиняют в наплыве нелегальных мигрантов. По последним опросам общественного мнения, только 22% немцев довольны его работой на посту главы правительства.