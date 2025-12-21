В Минобороны Белоруссии видят перспективу мира на Украине

Над этим трудится все мировое сообщество, заявил замминистра обороны Павел Муравейко

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Перспектива урегулирования конфликта на Украине есть. Такое мнение выразил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии, замминистра обороны Павел Муравейко.

"Перспектива установления мира в Украине естественно есть. Над этим трудится все мировое сообщество", - сказал он телеканалу СТВ. Как отметил начальник Генштаба, урегулирование украинского конфликта снизит напряженность во всем регионе.

В то же время Муравейко подчеркнул, что Белоруссия собирается и дальше обеспечивать свою безопасность. "Уже миллион раз было сказано: мы ни на кого нападать не собираемся, мы ни одно государство не рассматриваем в качестве противника, со всеми готовы жить в мире и обеспечивать взаимную безопасность при учете наших интересов и соблюдении нашей безопасности", - добавил он.