Страны ЕАЭС подписали Соглашение о свободной торговле с Индонезией

Объединение, в частности, получит преференциальный доступ на рынке Индонезии по таким принципиальным позициям, как полимеры, удобрения, энергоносители, карьерные самосвалы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали Соглашение о свободной торговле с Индонезией.

Как ранее сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев отмечал, что в абсолютном выражении снижение пошлин коснется примерно $3 млрд торговли ЕАЭС с Индонезией. По его словам, товарооборот между странами в течение ближайших 3-5 лет после вступления соглашения в силу должен удвоиться. Слепнев также предположил, что существенно вырастут поставки в Индонезию по товарам как сельскохозяйственной, так и промышленной группы.

По его словам, ЕАЭС получит преференциальный доступ на рынке Индонезии по таким принципиальным позициям, как полимеры, удобрения, энергоносители, карьерные самосвалы, трубы, металлы и продукция из цветных металлов, широкая номенклатура электрического и механического оборудования. Также министр ЕЭК отмечал, что речь идет о поставках пшеницы, муки, сухого молока, кондитерских изделий, халяльного мяса КРС, мяса птицы.

В пресс-службе ЕЭК отметили, что подписанное соглашение переведет торговлю стран союза с Индонезией на качественно новый уровень. "В рамках формируемого нового торгового режима индонезийская сторона открыла преференциальный доступ в отношении 90% товарной номенклатуры. Уступки Союза покрывают 90,5% товарной номенклатуры для партнера", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, в результате либерализации торгового режима средняя ставка, применяемая Индонезией к товарам ЕАЭС, снизится в пять раз, с 10,2% до 2%.

Ожидаемый эффект от соглашения ЕАЭС и Индонезии

В ЕЭК отметили, что Республика Индонезия также сможет нарастить поставки по широкой номенклатуре потребительских товаров. По данным ЕЭК, речь идет в том числе об автокомпонентах, продукции электроники (бытовых приборах), отдельных видах одежды и обуви.

"Эффект от соглашения выходит далеко за рамки снижения тарифов. Его значимость определяется также комплексом регуляторных положений, призванных снять барьеры для торговли и сделать ее более простой и предсказуемой, что особенно актуально в реалиях происходящих изменений в международной торговле", - подчеркнул Слепнев.

Как сообщили в ЕЭК, речь идет об упрощении процедур в сфере технических стандартов и санитарных норм, таможенного администрирования и правил определения происхождения товаров, а также установлении правовых рамок для применения всего спектра инструментов отраслевой кооперации в тех направлениях экономического развития, которые определяют будущее экономик стран-участниц.

"Понимая потенциал развития нашей торговли и наблюдая значительные темпы роста индонезийской экономики, полагаем, что уже в течение ближайших 3-5 лет после вступления соглашения в силу может произойти удвоение нашего товарооборота", - выразил уверенность министр по торговле ЕЭК.