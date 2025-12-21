Токаев предложил принять в рамках ЕАЭС заявление об ответственном развитии ИИ

Президент Казахстана указал, что мир вступил в эпоху тотальной цифровой трансформации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил принять в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта (ИИ) на пространстве объединения.

"В следующем году Казахстан в рамках председательства в органах ЕАЭС будет принимать ежегодный Евразийский экономический форум. На полях форума можно было бы принять совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта на пространстве нашего объединения", - заявил глава Казахстана на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Токаев подчеркнул, что мир вступил в эпоху тотальной цифровой трансформации и искусственного интеллекта. "Считаю, что мы должны идти в ногу со временем и обеспечить внедрение современных технологий во все сферы экономик стран - участниц ЕАЭС. Предлагаем начать работу над внедрением технологии искусственного интеллекта в сферы деятельности ЕАЭС. В частности, такие системы уже сейчас могут использоваться для прогнозирования торговых потоков и оценки влияния таможенных пошлин", - отметил казахстанский лидер.