МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский анонсировал увольнение нескольких глав областных администраций на Украине.

"На следующей неделе я ожидаю докладов о некоторых главах местных администраций, которых стоит заменить", - сообщил Зеленский во время вечернего обращения, которое опубликовано в Telegram-канале.

По данным украинского издания "Инсайдер", один из кандидатов на увольнение - глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко.